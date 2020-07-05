1 Milyon Yazılımcı Projesi Nedir? Yazılım Yatırımları Neden Önemli? PlusClouds Ceo'su Serkan Koçak, 1 milyon yazılımcı projesi hakkında bilgi vererek yazılım yatırımlarının öneminden bahsetti.

PlusClouds Ceo'su Serkan Koçak,

1 milyon yazılımcı projesi hakkında bilgi vererek yazılım yatırımlarının öneminden

bahsetti. Tüm dünyanın yazılıma yöneldiğini söyleyen Koçak, Türkiye'nin 1 milyon

yazılımcı projesine uzun zamandır ihtiyacı olduğunu belirterek yazılım alanında

insan kaynağına gereksinim duyduklarını ifade etti. Farklı alanlarda uzman

yetiştirebilecek düzeyde bir proje olduğunu ancak online portal üzerinden

verilecek eğitimlerin ezbere dayalı olması nedeniyle projenin yeterli

olmadığını aktardı. Eğitimlerin yeni teknolojilere odaklanması durumunda genç

insanların vizyon sahibi olabileceğini ve böylece bilişim sektöründeki kültür eksikliğini

dolduracaklarını söyledi.

Koçak, insanların, yazılımın felsefesini öğrenip kendi yöntemlerini geliştirecek hale gelmeleri sağlandığında, katma değeri daha yüksek markalaşmış şirketler çıkartılabileceğini belirtti. Amerika'da yazılımcılardan oluşan projelerde, start-up denilen yeni girişimcilere çok fazla destek sağlandığını ve bu sayede Amerika'daki şirketlerin, listelerin ilk sıralarında yer aldığını aktardı. Bu konuda önemli olanın eğitim sonrası insanların desteklenmesi, firma kurma konusunda teşvik edilmesi, özellikle kendi geliştirdikleri ürünlerle markalaşmalarının sağlanması olduğunu ifade eden Koçak, Türkiye'de start-up ekosistemi kurulduğunda çok daha katma değerli işler yapılabileceğini belirtti. Yazılımın satışının kolay olması nedeniyle çok değerli bir ürün olduğunu ve yatırım yapılması gereken tek şeyin insan olduğunu vurguladı.

Koçak, "Biz de yurt dışında insan gücünden faydalanıyoruz ama bu proje hayata geçerse ondan da faydalanmamıza gerek kalmayacak. Bu kültür oluşup start-uplar desteklendikten sonra, Amerika'daki gibi bir ekosistem kurulduğunda hiçbir şey yapmamıza gerek kalmayacak diyebilirim" şeklinde konuştu.

Kaynak: Wise.tv