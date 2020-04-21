'1 milyon yazılımcı' projesi ile 1 milyon kişiye istihdam
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'1 milyon yazılımcı' projesi ile 1 milyon kişiye istihdam

'1 milyon yazılımcı' projesi ile 1 milyon kişiye istihdamHAZİNE ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'yi yazılım sektöründe dünyanın lider ülkeleri arasına sokacak devrim niteliğindeki '1 Milyon Yazılımcı' projesini bugün hayata geçirdiklerini, ilk etapta sağlanacak istihdam sayısının 1 milyon...

21.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:22
'1 milyon yazılımcı' projesi ile 1 milyon kişiye istihdam

'1 milyon yazılımcı' projesi ile 1 milyon kişiye istihdam

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'yi yazılım sektöründe dünyanın lider ülkeleri arasına sokacak devrim niteliğindeki '1 Milyon Yazılımcı' projesini bugün hayata geçirdiklerini, ilk etapta sağlanacak istihdam sayısının 1 milyon olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Ülkemizi yazılım sektöründe dünyanın lider ülkeleri arasına sokacak devrim niteliğindeki '1 Milyon Yazılımcı' projesini bugün hayata geçirdik" denildi. 'BirlikteBaşaracağız' etiketi ile paylaşılan videoda ise şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Türkiye için tarihi bir adım atılıyor. Evde kalarak katılabileceğiniz dev bir online eğitim projesi başlatılıyor. Siz bu videoyu izlerken aralarında algoritma, web programlama, mobil uygulama ve oyun geliştirmenin de olduğu 31 adet eğitimin alt yapısı çoktan hayata geçmiş durumda. Eğitimler şuan tam 46 bin 742 dakikadan oluşuyor. Üstelik tamamı online şekilde verilecek bu eğitimlerin sayısı 2020 sonuna kadar 100 kategoriden oluşacak. Bu projeden mezun olanlar için oluşturulacak CV havuzunda portala kayıtlı kişinin hangi eğitimi ne kadar puanla bitirdiğini görebilecek ve kendisine en uygun adayı seçip işe alabilecek. Aralarında bilgi güvenliği uzmanı, web tasarım uzmanı, proje yöneticisi ve sistem uzmanı gibi birçok pozisyona kolayca istihdam sağlanacak. Çocuklar, gençler ve yazılıma ilgi duyan herkesin erişimine ücretsiz şekilde açık olan bu eğitimler kapsamında, ilk etapta ülkemize sağlanacak olan istihdam sayısı 1 milyon. Siz bu videoyu izlediğiniz sırada '1milyonistihdam.hmb.gov.tr' adresinden başvurular çoktan açıklandı. Herkes için yerimiz var. Bekliyoruz."

Görüntü dökümü:

-Bakanlık tarafından paylaşılan video,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Haber: ANKARA/DHA


Kaynak: DHA

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