1 Milyon Yazılımcı Projesi Duyuruldu! İşte Ayrıntıları
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Berat Albayrak, Teknoloji

1 Milyon Yazılımcı Projesi Duyuruldu! İşte Ayrıntıları

Yeni Ekonomi Programı (YEP) eylem planı kapsamında olan İstihdam projeleri içerisinde gerçekleştirilen 1 Milyon Yazılımcı projesi, gençlere online eğitim alarak yazılımcı olma imkanı sunulacak.

21.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:53
1 Milyon Yazılımcı Projesi Duyuruldu! İşte Ayrıntıları

Yeni Ekonomi Programı (YEP) eylem planı kapsamında olan İstihdam projeleri içerisinde gerçekleştirilen 1 Milyon Yazılımcı projesi, gençlere online eğitim alarak yazılımcı olma imkanı sunulacak. Proje ile ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını, projeyi tarihi bir istihdam hamlesi olarak gördüklerini ifade etti.

1 Milyon Yazılımcı projesi kapsamında eğitim alan gençlerin sahip oldukları sertifikalar özgeçmişlerinde yer alacak ve özgeçmiş bankasından firmalara ulaştırılacak. Projeyle ile ilgili olarak çevirimiçi açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 Milyon Yazılımcı" projesinin tamamlandığını, gençlere yazılımcı olabilmeleri için online eğitim vermeye hazır olduklarını belirtti.

1 Milyon Yazılımcı Projesi Ara Eleman Açığının Kapatacak

Yazılım sektörünün geleceğin değil, günümüzün en önemli sektörlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'de 140.000 civarında yazılımcı iş gücünün bulunduğunu, ara eleman açıklarının mevcut olduğunu ifade etti. Türkiye'de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle bir proje içerisinde görev alan yazılımcının aynı zamanda sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, tasarım uzmanı, güvenlik uzmanı gibi görevleri de üstlenmek durumunda kaldığını, bu nedenle hem şirketlerin hem de personellerin çok zorlandığını belirten Albayrak, hayata geçirilen bu proje ile ara eleman açığını kapatmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) bulunan eğitim portalı üzerinden eğitim alabilecek olan gençler, özgeçmişlerine aldıklarını bu eğitimin sertifikasını ekleyebilecek. Eğitim portalı üzerinde, 13 kategoride, 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim şu anda hazır. Yıl sonuna kadar alınabilecek eğitim sayısının 100'ün üzerine çıkarılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Eğitim portalı üzerinden, algoritma, big data, bilgisayar programlama, block chain, iş zekası, office programları, oyun programlama, siber güvenlik veri tabanı ve web programlama eğitimlerine hemen başvuruda bulunarak eğitimlere başlanabiliyor.

Kaynak: Tamindir

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