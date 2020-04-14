1 milyon TL'yi aşan döviz transferlerinde MASAK bildirim süresi değişti
Türkiye Bankalar Birliği, gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin MASAK Başkanlığı'na bildirimlerinin bir gün öncesine çekildiği duyuruldu.
14.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:16
Türkiye Bankalar Birliği, gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin MASAK Başkanlığı'na bildirimlerinin bir gün öncesine çekildiği duyuruldu.
Kaynak: Dunya.com