1 milyon TL'yi aşan döviz transferlerinde MASAK bildirim süresi değişti Türkiye Bankalar Birliği, gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin MASAK Başkanlığı'na bildirimlerinin bir gün öncesine çekildiği duyuruldu.

Türkiye Bankalar Birliği, gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin MASAK Başkanlığı'na bildirimlerinin bir gün öncesine çekildiği duyuruldu. Kaynak: Dunya.com