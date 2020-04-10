1 milyon TL ödülle aranan teröristin üzerinden çıkanlar belli oldu
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Jandarma, Varto, Muş, 3. Sayfa

1 milyon TL ödülle aranan teröristin üzerinden çıkanlar belli oldu

Muş'un Varto ilçesinde jandarma ile silahlı çatışmaya girerek yaralı olarak yakalanan Turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli teröristin üzerinden çıkanlar belli oldu.

10.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:32
1 milyon TL ödülle aranan teröristin üzerinden çıkanlar belli oldu

Muş'un Varto ilçesinde jandarma ile silahlı çatışmaya girerek yaralı olarak yakalanan Turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli teröristin üzerinden çıkanlar belli oldu.

Varto ilçesi Karlıova yolu üzerinde Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu (YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak yakalanmıştı.

Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şahsın da sağ olarak yakalandığı araç içerisinde yapılan aramalarda; 1 kalaşnikof tüfek, 1 kalaşnikof şarjörü, 3 kalaşnikof tüfeği boş kovanı, 35 tabanca mermisi, bin 800 TL ve temel yaşam malzemesi ele geçirildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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