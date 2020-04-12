1 milyon TL ödülle aranan teröristin korona virüs testi pozitif çıktı
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Varto, Muş, 3. Sayfa

1 milyon TL ödülle aranan teröristin korona virüs testi pozitif çıktı

- 1 milyon TL ödülle aranan teröristin korona virüs testi pozitif çıktı Muş'un Varto ilçesinde yaralı yakalanan 1 milyon TL ödüllü terörist Mahmut Okay'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

12.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:56
1 milyon TL ödülle aranan teröristin korona virüs testi pozitif çıktı

- 1 milyon TL ödülle aranan teröristin korona virüs testi pozitif çıktı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde yaralı yakalanan 1 milyon TL ödüllü terörist Mahmut Okay'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Varto-Karlıova yolundaki jandarma kontrol noktasında 9 Nisan'da çıkan çatışmada, 1 milyon TL ödülle aranan PKK terör örgütünün sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Hayri Mava" kod adlı Mahmut Okay yaralı olarak ele geçirilmişti. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, terörist Okay'a yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

1 milyon TL ödülle aranan teröristin korona virüs testi pozitif çıktı

Kaynak: İHA

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