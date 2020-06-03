1 milyon TL ödülle aranan terörist teslim oldu İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, polisin ikna çalışması sonucunda, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde 'şehidan komutanı' olarak faaliyet yürüten R.Y. isimli teröristin, Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, polisin ikna çalışması sonucunda, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde 'şehidan komutanı' olarak faaliyet yürüten R.Y. isimli teröristin, Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları arasında çözülme hızlandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışması neticesinde, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde 'şehidan komutanı' olarak faaliyet yürüten R.Y. isimli terörist, Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 82'ye yükseldi" denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -

Kaynak: DHA