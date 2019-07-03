1 milyon TL'lik vurgun yapan bahis çetesinin 10 üyesi tutuklandı

Denizli merkezli 5 ilde düzenlenen 'bahis çetesi' operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı. Şahısların yasa dışı bahis oyunlarıyla yaklaşık 1 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi.

Denizli merkezli İstanbul, Diyarbakır, Muğla ve Sinop'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Savcılı sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şahıslarda 13'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çete üyelerinin yurt genelinde internet üzerinden oynattıkları yasa dışı bahis ile yaklaşık 1 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA