1 milyon paket sahte ilaç ele geçirildi
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1 milyon paket sahte ilaç ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon paket cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

06.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:27
1 milyon paket sahte ilaç ele geçirildi

'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon paket cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sahte ilaç ürettiği ve sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 3 farklı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 1 milyon paket cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA


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: 1 milyon paket sahte ilaç ele geçirildi
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