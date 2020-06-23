1 milyon öğrenci, Türkçe'nin söz varlığına katkıda bulunacak
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1 milyon öğrenci, Türkçe'nin söz varlığına katkıda bulunacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2018 yılında başlattığı 'Türkçe Söz Varlığı Projesi' kapsamında yapılacak saha çalışmasına 26 ilden 1 milyon öğrenci katılacak.

1 milyon öğrenci, Türkçe'nin söz varlığına katkıda bulunacak
23.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:18

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2018 yılında başlattığı 'Türkçe Söz Varlığı Projesi' kapsamında yapılacak saha çalışmasına 26 ilden 1 milyon öğrenci katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018'de başlatılan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca (TTKB) yürütülen 'Türkçe Söz Varlığı Projesi'nde önemli aşamaya gelindi. İlkokul 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar farklı kademeden öğrencilerin yazılı ve sözlü dilde kullandıkları sözcüklerin sınıflanması, dil derlemesi yapılması ve tüm bunlarla makine temelli öğrenme araçlarının hazırlanmasının hedeflendiği projede, bugüne kadar yaklaşık 8 bin öğrenci ile yazılı veri toplama çalışması gerçekleştirildi. 27-31 Mayıs 2019'da Eskişehir'de yapılan ilk pilot uygulamada 5 ilkokul, 5 ortaokul ve 5 lisedeki toplam 2 bin 314 öğrenciden yazılı veri toplanmış, bu sayede veri toplama süreci ve veri giriş arayüzü test edilip, öğrencilere verilen yazma konularının da işlerliği gözlemlenmişti. 2020 yılında ise 20-22 Nisan ve 4-8 Mayıs'ta Eskişehir'de iki aşamalı ikinci pilot çalışma daha yapıldı. Öğrencilerin kolaylıkla veri girişi yapabilecekleri güvenli arayüz tasarlanırken, her sınıf seviyesinden bir şube olmak üzere toplam 300 öğrenciden veri toplanarak, sistemin işlerliği test edildi. İkinci aşamada ise 5 bin 595 öğrenciden yazılı veri toplandı.

'2023 EĞİTİM VİZYONU'NUN ÖNEMLİ PROJELERİ ARASINDABu uygulamalarla elde edilen veriler, projenin hedefleri doğrultusunda analiz edildi ve proje sürecine yönelik güncellemeler yapıldı. Gelinen yeni aşamada 26 ilden 1 milyon öğrencinin katılımıyla bir veri toplama çalışması daha yapılacak. Bu çalışma koronavirüs salgının nedeniyle çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek. 2023 eğitim vizyonunun önemli projelerinden 'Türkçe Söz Varlığı' ile tüm çocukların hangi kelimeleri, hangi yaşta ve nasıl kullandığı, kitaplarda, yayımlarda bu kelimelerin nasıl yer almasının uygun olacağı belirlenecek. Her sınıf kademesi için Türkçe söz varlığı listeleri oluşturularak, öğrencilerin ana dilleri ile kendilerini doğru ifade etmeleri ve iletişim yöntemlerini geliştirmeleri sağlanacak. Çalışma böylelikle öğretmenler, veliler ve toplumun tüm fertlerine rehberlik edecek.

Proje; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 23 üniversiteden akademisyen ve TTKB bürokratlarından oluşan proje ekibi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve milli eğitim müdürlükleriyle koordineli yürütülüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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