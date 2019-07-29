1 milyon ödül finaline kalan Arda Ayten'e hediye kitap

HATAY'ın İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın 1 milyon TL ödüllü sorusunu görmeye hak kazanan Arda Ayten'e (20) en çok okumak istediği 2 kitabı hediye etti.

Yarışma boyunca başarılı bir performans sergileyen Arda Ayten, kitaba karşı derin bir ilgisi olduğunu bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade etti. Ayten, "Param olmadığı için yılda sadece 150 kitap okuyabiliyorum" diyerek, yarışmadan kazanacağı parayla çok daha fazla kitap alıp, okuyacağını söyledi.

Arda Ayten, yarışmada 250 bin TL değerindeki 11'inci soruya doğru yanıt vererek, 1 milyon TL ödüllü 12'nci soruyu görmeye hak kazandı. Ancak sezon finali olması sebebiyle bir sonraki sezonda yarışmaya devam edecek.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3'üncü sınıf öğrencisi olan Arda Ayten'i makamına davet etti. Kaymakam Yönden, Ayten'e okumak istediği Umberto Eco'nun 'Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı' ve Fernand Braudel'in 'Uygarlıkların Grameri' kitabını özel sipariş ile getirterek, hediye etti.

Yönden, "Hemşerimiz Arda Ayten'i başarısından ötürü tebrik ediyorum. İnşallah finalde soruyu bilerek, büyük ödülün sahibi olur" dedi.



Kaynak: DHA

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