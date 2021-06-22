1 milyon metre kumaş bu fuarda sergilenecek
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1 milyon metre kumaş bu fuarda sergilenecek

1 milyon metre kumaş bu fuarda sergilenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da düzenlenecek olan fuarda, 1 milyon metreyi aşkın yüzlerce çeşitte, desende ve renkte olan özgün tasarımlı perdeler sergilenecek.

Ankara'da düzenlenecek olan fuarda, 1 milyon metreyi aşkın yüzlerce çeşitte, desende ve renkte olan özgün tasarımlı perdeler sergilenecek.

Kocaeli ve Bursa'da faaliyetlerini sürdüren 'Ekin Collection', 23-26 Haziran tarihleri arasında Ankara'da fuar düzenleyecek. Fuara, markanın yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 3 bine yakın bayisi katılacak. Tamamı Ekin Collection'a ait ürünlerin ile koleksiyonların sergileneceği fuarda, 1 milyon metreyi aşkın yüzlerce çeşitte, desende ve renkte perdeler görücüye çıkacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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