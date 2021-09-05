1 milyon liralık vurgunun zanlıları yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1 milyon liralık vurgunun zanlıları yakalandı

1 milyon liralık vurgunun zanlıları yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 2 kişinin 4 arkadaşıyla birlikte çalıştıkları iş yerinden 1 milyon liralık sulama sistemi ekipmanları çaldıktan sonra polis tarafından yakalanması anbean görüntülendi.

Adana'da 2 kişinin 4 arkadaşıyla birlikte çalıştıkları iş yerinden 1 milyon liralık sulama sistemi ekipmanları çaldıktan sonra polis tarafından yakalanması anbean görüntülendi.

Yüreğir ilçesinin Haydaroğlu Mahallesi'nde tarım işletmesi sahibi S.B., bir müşterisi alışveriş için kendisinden damlama sulama

sitemi almak isteyince gittiği depoda yaklaşık 1 milyon TL değerinde sulama borusu, vana ve fıskiyelerin yerinde olmadığını fark etti. Depo sorumlusu olarak çalışan Onur Hakan B.'den şüphelenen S.B., polise giderek şikayette bulundu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi fiziki takibe aldı. Yapılan çalışma sonucu Onur Hakan B., otomobil yanında sohbet ederken polis ekiplerince yakalandı. O anlar ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyete götürülen Onur Hakan B. ifadesinde suçlamaları kabul ederek, aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Ruhi Ş. (35) ile birlikte plan yaptığını ve yaklaşık 4 aydır sulama sistemi malzemelerini sattıklarını söyledi. Onur Hakan B., malzemeleri Erman Ş. (39) ve Kadir A.'nın (32) bulduğu müşterilere Rıdvan O. (38) ve Serhan Ş. (31) yardımıyla taşıyıp sattıklarını öne sürdü. Polis bu bilgiler doğrultusunda ismi geçen şüphelileri de yakalayıp emniyete götürdü. Onur Hakan B.'nin malzemeleri sattığını iddia ettiği adreslerde bulunan sulama sistemi ekipmanlarına el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Erman Ş. ile Rıdvan O. suçlamaları kabul etmezken, Kadir A. ise malzemelerin çalıntı olduğunu bilmediğini, pazarlama konusunda yardımcı olduğunu öne sürdü. Serhan Ş.'nin ise Rıdvan O.'nun taşıma işi olduğunu söylediğini, bu nedenle çalıntı olduğunu bilmediği malzemeleri istenen yerlere götürdüğünü iddia etti.

Ele geçirilen sulama sistemi malzemeleri S.B.'ye teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. - ADANA

1 milyon liralık vurgunun zanlıları yakalandı
1 milyon liralık vurgunun zanlıları yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi: İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü, yaraladığı kişileri görmek için hastaneye gelince yakayı ele verdi
Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü, yaraladığı kişileri görmek için hastaneye gelince yakayı ele verdi
Cinnet getiren şahıs önce babasını dövdü, ardından kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
Cinnet getiren şahıs önce babasını dövdü, ardından kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Murat Kurum Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mesut Akusta Demet Akalın Derya Baykal Acun Ilıcalı
Spor Marcao Salih Uçan Burak Elmas Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
1 milyon liralık vurgunun zanlıları yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 10:18:56. #1.16#

title