1 milyon liralık vurgunun zanlıları yakalandı

Adana'da 2 kişinin 4 arkadaşıyla birlikte çalıştıkları iş yerinden 1 milyon liralık sulama sistemi ekipmanları çaldıktan sonra polis tarafından yakalanması anbean görüntülendi.

Adana'da 2 kişinin 4 arkadaşıyla birlikte çalıştıkları iş yerinden 1 milyon liralık sulama sistemi ekipmanları çaldıktan sonra polis tarafından yakalanması anbean görüntülendi.

Yüreğir ilçesinin Haydaroğlu Mahallesi'nde tarım işletmesi sahibi S.B., bir müşterisi alışveriş için kendisinden damlama sulama

sitemi almak isteyince gittiği depoda yaklaşık 1 milyon TL değerinde sulama borusu, vana ve fıskiyelerin yerinde olmadığını fark etti. Depo sorumlusu olarak çalışan Onur Hakan B.'den şüphelenen S.B., polise giderek şikayette bulundu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi fiziki takibe aldı. Yapılan çalışma sonucu Onur Hakan B., otomobil yanında sohbet ederken polis ekiplerince yakalandı. O anlar ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyete götürülen Onur Hakan B. ifadesinde suçlamaları kabul ederek, aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Ruhi Ş. (35) ile birlikte plan yaptığını ve yaklaşık 4 aydır sulama sistemi malzemelerini sattıklarını söyledi. Onur Hakan B., malzemeleri Erman Ş. (39) ve Kadir A.'nın (32) bulduğu müşterilere Rıdvan O. (38) ve Serhan Ş. (31) yardımıyla taşıyıp sattıklarını öne sürdü. Polis bu bilgiler doğrultusunda ismi geçen şüphelileri de yakalayıp emniyete götürdü. Onur Hakan B.'nin malzemeleri sattığını iddia ettiği adreslerde bulunan sulama sistemi ekipmanlarına el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Erman Ş. ile Rıdvan O. suçlamaları kabul etmezken, Kadir A. ise malzemelerin çalıntı olduğunu bilmediğini, pazarlama konusunda yardımcı olduğunu öne sürdü. Serhan Ş.'nin ise Rıdvan O.'nun taşıma işi olduğunu söylediğini, bu nedenle çalıntı olduğunu bilmediği malzemeleri istenen yerlere götürdüğünü iddia etti.

Ele geçirilen sulama sistemi malzemeleri S.B.'ye teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı