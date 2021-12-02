1 milyon liralık dükkanı sahte vekaletname ile satmak isterken yakalandı - Haberler
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1 milyon liralık dükkanı sahte vekaletname ile satmak isterken yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel
1 milyon liralık dükkanı sahte vekaletname ile satmak isterken yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sahte kimlik ve düzenlenen vekaletname ile yaklaşık 1 milyon lira değerindeki gayrimenkulü satmak isteyen S.C., tapu müdürlüğü personelinin dikkati sayesinde polis tarafından yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sahte kimlik ve düzenlenen vekaletname ile yaklaşık 1 milyon lira değerindeki gayrimenkulü satmak isteyen S.C., tapu müdürlüğü personelinin dikkati sayesinde polis tarafından yakalandı.

Edirne Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Çerkezköy Tapu Müdürlüğü'ne E.Ö.'ye 1 ait dükkanın satışı için S.C., tarafından başvuru yapıldı. Başvurulu inceleyen müdürlük memurları, verilen vekaletnamedeki kişi ile müdürlük kayıtlarında bulunan fotoğraf, imza ve yazı örneklerinden şüphelendi. Telefonla taşınmazın sahibi E.Ö.'ye ulaşan memurlar, dükkanın satışı için vekalet verip vermediğini sordu. E.Ö.'nün hiç kimseye vekalet vermediğini ve konudan bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine durum emniyete bildirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için S.C. ile E.Ö., tapu müdürlüğüne davet edilmesini istedi ve polis ekipleri de önlem aldı. Gayrimenkulü sahte kimlik ve düzenlenen vekaletname kullanarak satmaya çalışan S.C., geldiği tapuda yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheli S.C. ile ilgili soruşturma sürüyor.


1 milyon liralık dükkanı sahte vekaletname ile satmak isterken yakalandı

1 milyon liralık dükkanı sahte vekaletname ile satmak isterken yakalandı

1 milyon liralık dükkanı sahte vekaletname ile satmak isterken yakalandı

1 milyon liralık dükkanı sahte vekaletname ile satmak isterken yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Son Dakika Haberleri

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