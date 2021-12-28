1 milyon liralık altın çalan 3 kişi, çamurlu ayakkabılarıyla bıraktıkları izlerden yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
3 ŞÜPHELİ SERBEST KALDIKuyumcuyu soydukları şüphesiyle gözaltına alınan N.K., K.K. ve A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI
Kuyumcuyu soydukları şüphesiyle gözaltına alınan N.K., K.K. ve A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Burhan CEYHAN/AYDIN, -
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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