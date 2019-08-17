17.08.2019 14:39

1 milyon lira cirosu olan lisede yazın da durmak yok

Muş'taki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin metal, mobilya bölümü öğrencileri yaz tatili yapmıyor. 8 öğretmen eşliğinde yaz tatilinde bile çalışan 30 öğrenci, hem eğitimlerini sürdürüyor hem de döner sermaye kazancı sebebiyle gelir elde ediyor. Yaklaşık 1 milyon cirosu olan döner sermayeyle çalıştıklarını belirten okul müdürü Ekrem Erliğ, öğrencilerin yeni eğitim- öğretim sezonu öncesi okulların ihtiyacı olan sıra, masa, dolap, sınıf askılığı, panosu gibi malzemelerin üretimini yaptıklarını bildirdi.

Muş'ta mesleki eğitimin yanısıra adeta yaptığı çalışmalarla bacasız bir fabrikaya dönen adeta bacasız fabrikası olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 14 Haziran Cuma günü 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sona ermesine rağmen tatile başlamadı. Metal ve mobilya bölümünde üretim kaldığı yerden devam etti. Yeni eğitim sezonu için gerekli sıra, masa, dolap, sınıf askılığı, panosu gibi malzemelerin üretiminin devam ettiği okulda 30 öğrenci 9 öğretmen görev yapıyor. Okul Müdürü Ekrem Erliğ, döner sermaye işletmeli okullar arasında geçtiğimiz yıl Türkiye 24'üncüsü olduklarını hatırlatarak bu yıl ki cirolarının 1 milyon lirala ulaştığını bildirdi. Erliği, Okulumuzda döner sermaye kapsamında metal ve mobilya teknolojisi alanında yaklaşık olarak 30 öğrenci, 8 öğretmen ile yaz aylarında ilk ve ortaokulların ihtiyacı olan sıra, masa, dolap, sınıf askılığı, panosu gibi mobilya malzemeleri üretilerek, okullara gönderilmektedir. Buradaki öğrencilerimiz hem kendi alanlarını geliştiriyor, hem de bir ücret alarak, aile bütçesine katkıda bulunmaktadırlar diye konuştu.

Döner sermaye kapsamında gelen işlerle hem ürün üretip, hem de öğrencilere mesleklerini daha iyi kavramalarını sağlamaya çalıştıklarını belirten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü Şefi Veysel Bulak, Okulumuzda eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencilerimize vermiş olduğumuz eğitimler çerçevesinde, metal bölümünde döner sermaye kapsamında gelen işlerle yaz tatili boyunca pratik çalışmalar yaparak, uygulamalar yaparak, burada hem ürün üretiyoruz, hem öğrencilerimizin mesleklerini daha iyi kavramalarını sağlıyoruz dedi.

Öğrencilerin aile bütçelerine katkıda bulunabilmek için döner sermaye üzerinden kazanç elde ettiğini ifade eden Bulak, şunları söyledi

Piyasanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, kalifiye eleman, elleri iş tutabilen, gerçekten makine çalıştırabilecek, sadece ders kitaplarıyla değil, uygulamalar yaparak buradan öğrenci mezun ediyoruz. Öte yandan hem okulumuza bir ekonomik bütçe katkısı sağlamış oluyoruz, hem de öğrenciler kendi ailelerine bir katkı sağlamış oluyorlar. Biz öğretmenler olarak da burada ek bir çalışma yapmış oluyoruz.

Mobilya Bölümü öğrencilerinden Seyit Ali Çelik ise Yaz aylarında okulumuzun döner sermayesinde çalışıyoruz. Mesleğimizi öğreniyoruz, mezun olduğumda kendimi bir iş yeri, dükkan açmayı planlıyorum. Burada masa, sıra gibi mobilya malzemeleri yapıyoruz. Yaptığımız işlerle döner sermaye üzerinden kazanç elde ediyoruz. Bu kazanç ile aile bütçesine katkı sağlamış oluyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA