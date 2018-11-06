Victoria's Secret, 1 Milyon Dolarlık Sütyeni Taşıyacak Meleğini Seçti
Victoria's Secret'ın geleneksel şovuna sayılı günler kala o gecenin en çok merak edilen ayrıntısı da ortaya çıktı. 1 Milyon dolarlık sütyen Bra'yı Elsa Hosk tanıtacak.
2018 Victoria's Secret şovunda Fantasy Bra (Fantezi Sütyeni) olarak lanse edilen 1 milyon dolarlık sütyen, 2 Aralık'ta yayınlanacak şovda Elsa Hosk tarafından taşınacak.
2100 TANE SWAROVSKİ TAŞ BULUNUYOR
2015 yılından beri Victoria's Secret meleği olan 29 yaşındaki İsveçli model, Swarovski taşlarla bezeli özel sütyeni taşıyacak. 930 saatten uzun bir sürede yapılan, 2100 tane Swarovski taşla süslenen sütyenin değerinin 1 milyon dolar olduğu açıklandı.
ŞİMDİYE KADAR TANITILAN EN UCUZ FANTEZİ BRA
Firmanın 1996 yılında başlattığı geleneğin bir halkası olan sütyen Swarovski'nin kristal ve topaz taşlarından oluşuyor. Bu yıl Elsa Hosk'un tanıtacağı sütyen, Victoria's Secret'ta şimdiye kadar tanıtılan en ucuz Fantasy Bra olacak.
Fantasy Bra'yı geçen yıl Lais Riberio tanıtmıştı. Tanıtılan sütyenin değeri 2 milyon dolardı.
Fantasy sutyen geçen yıl Lais Ribeiro tarafından tanıtılmıştı.
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Hayatında böyle bir kadını ancak rüyasında görecek olanlar gelmiş göğüsleri yok diyor. Komik.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Atkadaşı sütyen güzelmiş çıkarma demiştirCevap Yaz Yayından KaldırOSMAN: içinde zaten birşey yok. hepsi kuru tahta gibi3 Yayından Kaldır
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Allah bunlara parayı veriyor fakat nereye harcayacakları konusunda şaşırtıyor. 1M dolarlık sütyeni taksalar ne olacak ikizlerde bir değişim mi olacak ikizler takana teşekkür mü edecekCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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"MELEK"lerin cinsiyeti olmaz bre imansızlar! "güzel kadın" diyin, "..." diyin... Ama "melek" ne oluyor ya??? Milletin ahlakını bozdunuz; sıra imanlarını çalmaya mı geldi???Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır