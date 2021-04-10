1 milyon değerinde 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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1 milyon değerinde 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
1 milyon değerinde 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümünde Denizli'de 1 milyon TL değerindeki yaklaşık 20 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümünde Denizli'de 1 milyon TL değerindeki yaklaşık 20 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyon neticesinde 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre illerden Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbarı bilgiler üzerine hareket geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu taşıyan bir araç tespit edildi. Takibe alınarak, uyuşturucu maddelerin satışını gerçekleştiren şüpheliye ulaştığı anda operasyon düğmesine basıldı. Uyuşturucu operasyonu neticesinde 2 şüpheli yakalanırken, Narkotik köpeği Jibby'nin araca tepki vermesi sonucunda bağımlılık riski yüksek ve piyasa değeri 1 Milyon TL olan 19 bin 826 adet ecstasy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 uyuşturucu satıcısı ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümünde yüklü miktarda yakalanan uyuşturucu ile polis ekipleri; "Türk Polis Teşkilatı 176" şeklinde yazdı. - DENİZLİ

1 milyon değerinde 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
1 milyon değerinde 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
1 milyon değerinde 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
1 milyon değerinde 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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