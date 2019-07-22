1 milyon çocuk kitapla buluşacak

Türkiye'de her yıl doğan 1 milyon 3oo bin çocuğun yaklaşık bir milyonu dünyaya geldiği anda kitaptan yoksun. Evlerinde çocuklarına kitap okumak için zaman ayıran anne - babaların oranı ise yalnızca yüzde 20. Yani her beş ebeveynden sadece biri çocuğuna kitap okuyor. Araştırmalara göre kitaptan yoksun büyüyen çocukların beyin gelişimi ve okula hazırlık durumları olumsuz yönde etkileniyor.

Çocukları geleceğe hazırlamak, beyin ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için özellikle ilk 36 ayda yapılması gereken en temel uğraşın kitap okumak olduğunu belirten Selçuk Şirin; "Ne yazık ki Türkiye'de 1 milyon evde ya hiç kitap yok ya da çocukların okuyabileceği bir kitap bulunmuyor. Oysa ki çocukların zihinsel gelişimi ve okula daha iyi hazırlanmaları için ebeveynler olarak yapmamız gereken en temel uğraş onlara kitap okumak. 1 Milyon Kitap uzun yıllardır hayalini kurduğum bir proje. Kitaptan yoksun doğan 1 milyon çocuğun geleceğini şekillendirecek. Nasıl bir eve doğdukları, maddi olanakları veya sosyal yapıları ne olursa olsun, çocuklar okula daha hazır bir şekilde başlayacak. En azından bugünden itibaren Türkiye'de doğan çocuklar, yarına çok daha iyi bir şekilde hazırlanmış olacak." diyor.

BEYİN GELİŞİMİNİN YÜZDE 90'I İLK 36 AYDA BİTİYOR!

Beyin gelişimi için en kritik dönemin ilk üç yıl olduğunu belirten Selçuk Şirin; "Beyin bu dönemde yüzde 90 oranında gelişimini tamamlar. Türkiye eğer eğitimde içinde bulunduğu çıkmazı aşmak istiyorsa işe doğumdan başlamalı. Çocukların beyninin en hızlı değiştiği okulöncesi döneme özel olarak yatırım yapmalı. Eğer erken yaş döneminde çocuklarımıza ihtiyaç duydukları desteği sunmazsak çok kritik bir fırsatı tepmiş oluruz. Çocuğunuz için yapacağınız en kıymetli yatırım bu ilk 36 ayda çocuklarla kitaplar üzerinden kuracağınız diyalog. Bu yüzden 1 Milyon Kitap projesini herkesin sahiplenmesini diliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler