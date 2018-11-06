Brezilyalı Ronaldinho'nun Banka Hesabında Sadece 5 Pound Bulunduğu Ortaya Çıktı
Brezilyalı efsane eski futbolcu Ronaldinho, ülkesinde 1 milyon 750 bin pound para cezasına çarptırıldı. Ancak banka hesabında sadece 5 pound olduğu belirlenen Ronaldinho'nun, cezayı ödeyemediği için pasaportuna el konuldu.
Kariyerinde Paris Saint Germain, Barcelona, Milan gibi takımlarda oynamış, Brezilya futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı futbolcularından biri olarak gösterilen Ronaldinho'ya ülkesinde verilen para cezası, şaşırtıcı bir gerçeği de gözler önüne serdi.
SADECE 5 POUNDU KALMIŞ
Brezilya'da devlet arazisine izinsiz inşaat yaptığı gerekçesiyle mahkeme tarafından 1 milyon 750 bin pound para cezasına çarptırılan Ronaldinho'nun banka hesabına yapılan inceleme, inanması güç bir durumu ortaya koydu. Parayı tahsil etmek için Ronaldinho'nun banka hesabına bakan yetkililer, efsane eski futbolcunun sadece 5 poundu kaldığını gördü.
PARA CEZASINI ÖDEYEMEDİ
Kardeşi ile birlikte kurduğu inşaat şirketi nedeniyle başı belaya giren Ronaldinho, izinsiz bina yaptığı gerekçesiyle çarptırıldığı para cezasını ödeyemedi. Mahkemede bütün parasını inşaatını yaptığı gökdelene harcadığını belirten Ronaldinho, sadece 5 poundu kaldığını söyledi. Yeterli parası olmadığı için para cezasını ödeyemeyeceğini belirten Ronaldinho'nun pasaportuna el konuldu.
PARAYI BULAMAZSA ÜLKESİNDEN ÇIKAMAYACAK
Eğer Ronaldinho, 1 milyon 750 bin poundu bulamazsa, ülkesinden dışarıya çıkamayacak.
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adam 3 tane tanıdık meslektaşını arasa ev alır, neyin haberi bu?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sen 2002 de acımadan atarsan bize boyle olurCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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BU YAZDIKLARINI HANGİ ÜNLÜ VEYA SIRTI KALIN YAPMIYOR Kİ . DÜNYANIN HER YERİNDE BU BÖYLE DİR . İŞİNİ BİLEN DAĞLAR AŞAR BİLMEYEN SE BENİM GİBİ DÜZ YOLDA ŞAŞAR , (NOT PARASI OLMAYAN ) DEVLETİN ARAZİLARİ HEP BUNLAR İÇİN DİRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır