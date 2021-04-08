1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilere operasyon
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1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilere operasyon

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da faizle para vererek 1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilik şebekesini şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da faizle para vererek 1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilik şebekesini şafak vakti operasyon düzenlendi. 11 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Tefecilik suçlarıyla mücadeleyi sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 45 kişiye faiz karşılığı para vererek 1 milyon 750 bin lira vurgun yapan şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye oldukları öne sürülen 11 kişiyi tespit eden ekipler, Cumhuriyet savcılığının şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. Bu sabah günün ilk ışıklarıyla 11 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilere operasyon
1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilere operasyon
1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilere operasyon
1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilere operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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