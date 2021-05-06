1 milyon 500 bin lira hibe desteği
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1 milyon 500 bin lira hibe desteği

1 milyon 500 bin lira hibe desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli Kaymakamlığının birlikte yürüttüğü; "Osmaneli Yaylaları Sulanıyor, Üretim Katlanıyor" projesine 1 milyon 500 bin lira hibe desteği geldi.

Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli Kaymakamlığının birlikte yürüttüğü; "Osmaneli Yaylaları Sulanıyor, Üretim Katlanıyor" projesine 1 milyon 500 bin lira hibe desteği geldi.

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Boyunkaya, Hisarcık, Adliye, Sarıyazı, Ağlan köylerini kapsayan mera ıslahı ve mera sulama projelerini Bilecik Valiliğimiz organizasyonunda, Osmaneli Belediyesi, Bilecik Özel İdare, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, DSİ, muhtarlıklar ile birlikte tamamlamıştık. Osmaneli Yaylalarına hayat veren bu proje sonrası kalkınma ajansına sunduğumuz 'Osmaneli Yaylaları sulanıyor üretim katlanıyor' projemizde bir kalkınma ajansı tarafından onaylandı. 1 milyon 500 bin lira bütçeli Proje ile Belediyemiz, Kaymakamlığımız, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz,Bilecik İl Özel İdaremiz ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji maliyetlerini yüzde 90 azaltmak, 110 metre yüksekliğe depolanacak su ile yayla arazileri sulayabileceğiz. Özellikle hayvancılık ve sebze meyve üretiminde büyük verim artışına sebep olacak proje ile yaylalardan köylümüzün göçü de önlenecek. Köylerde gelir seviyesi bu proje ile artacak. Sulama sayesinde katma değeri yüksek yeni ürünler de yaylalarda yetiştirilecek. Hayvancılık doğal çim ve yem ile canlanacak, hayvancılıkta maliyetler düşecek" dedi.

Başkan Şahin, "Son dönemlerde Modern Seralarda Fide Yetiştiriciliği, Genç ve Kadın Girişimcilik Merkezi, Tarihi Lefke Çarşısı İş Geliştirme Merkezi, Yöresel Ürün Üretme Merkezi gibi bir çok projeyi kalkınma ajansı hibe destekleri ile gerçekleştiren belediyemiz bu projeyle de tarıma katkı sağlamaya devam edecek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

1 milyon 500 bin lira hibe desteği
1 milyon 500 bin lira hibe desteği
1 milyon 500 bin lira hibe desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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