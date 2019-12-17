"1 milyon 43 bin 620 dekar hazine arazisi çiftçilere dağıtıldı"

17.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:44

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Projenin uygulamaya geçtiği günden beri 15 ilde 1 milyon 43 bin 620 dekar hazine arazisini 16 bin 151 çiftçi ailesine çiftçilik yapmak şartıyla dağıttık." dedi.