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"1 milyon 43 bin 620 dekar hazine arazisi çiftçilere dağıtıldı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Projenin uygulamaya geçtiği günden beri 15 ilde 1 milyon 43 bin 620 dekar hazine arazisini 16 bin 151 çiftçi ailesine çiftçilik yapmak şartıyla dağıttık." dedi.

17.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:44

Tarım ve Orman Bakanı , "Projenin uygulamaya geçtiği günden beri 15 ilde 1 milyon 43 bin 620 dekar hazine arazisini 16 bin 151 çiftçi ailesine çiftçilik yapmak şartıyla dağıttık." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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