"1 milyon 273 bin konutun dönüşümünü başlattık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 yıl içerisinde tüm Türkiye'de 1 milyon 273 bin konutun dönüşümünün başlatıldığını bildirdi.

Bakan Kurum, Türkiye Belediyeler Birliğinin Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni seçilen belediye başkanlarına 'hayırlı olsun' dileğinde bulunarak, "4,5 yılda da hiçbir belediye ayrımı gözetmeksizin

1389 belediyemizle iş birliğiyle aziz milletimize hizmete devam edeceğiz." dedi.

AK Parti'nin hizmetleriyle yerel yönetimlerin güçlü bir noktaya geldiğini hatırlatan Kurum, "Tüm yerel yönetimlerimizle, siz başkanlarla büyük bir hizmet seferberliği başlattık, başarı hikayeleri yazdık." diye konuştu.

Kurum, 11 ay önce göreve geldiğini, bugüne kadar 55 ile 129 ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, valiler ve belediye başkanlarının yanı sıra o şehrin esnafı ve vatandaşlarıyla da bir araya geldiğini bildirdi.

Sahada vatandaşlarla bir ve beraber olmaya gayret ettiğini vurgulayan Kurum, "Her ne ihtiyaçları, her ne sıkıntıları varsa onların rızalarını alarak harekete geçeceğimizi dile getirdik." diye konuştu.

"Şehirlerimizin 50 yılını 100 yılını planlayabiliriz"

Kurum, Bakanlıkla belediyelerin iş birliği içinde şehirlerin 50 yılını, 100 yılını planlaması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin en büyük problemlerinden birinin çarpık kentleşme olduğuna işaret eden Kurum, şunları söyledi:

"Bununla mücadele ederken enerjimizin, vaktimizin ve paramızın büyük kısmını harcıyoruz. Bundan sonraki süreçte planlı hareket edip, şehri bir binalar topluluğu olarak değil de çevresiyle, doğasıyla, yerleşik nüfusuyla, iktisadi yapısıyla birlikte planlamak durumundayız. Artık o günü kurtaran belediye başkanlarının 'Ben kendimi bilirim ben kendi dönemimi bilirim' anlayışıyla değil, stratejik bir planlama mantığıyla yaklaşmamız gerekiyor."

"Strateji planlamasında son aşamaya geldik"

Kentlerin çevresel, mekansal strateji planlamasında son aşamaya gelindiğini de açıklayan Kurum, tüm belediyelerin 1/100000 ölçekli planı hazırlaması ve uygulaması ile ülke çapında bir ahengin ortaya çıkacağını söyledi.

Kurum, kentsel dönüşümün de bir başka önemli konu olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Depremler ülkemizin yadsınamaz gerçeği. Hatta artık depremleri bırakın bugün Kartal'da, Kağıthane'de ülkemizin farklı noktalarında binalar heyelan sebebiyle kaydı.

Seller, heyelanlar... İklim değişiklikleri şehirlerimizi çok ciddi anlamda etkiliyor, depremin olmasına gerek kalmadan dahi binalarımızın yıkıldığını görüyoruz. Bu işin siyaseti yok. Acının yaşanmaması için, bu acılara engel olmak için vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden binaların, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde onlarla yan yana, dönüşümlerini gerçekleştirmek zorundayız."

"1 milyon 273 bin konutun dönüşümünü başlattık"

Geride bırakılan 6 yıl içerisinde tüm Türkiye'de 1 milyon 273 bin konutun dönüşümünün başlatıldığını ifade eden Kurum, kentsel dönüşüme ilişkin sıkıntılara ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılacağını kaydetti.

Kentsel dönüşümün vadedilen tarihlerde bitmesine imkan sağlayacak teknik, mali, hukuki düzenlemeleri yapacaklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Yıllık 4 milyar liraya kadar yüzde 50 faiz desteği vermek suretiyle kentsel dönüşüme katkı yapıyoruz. Acil öncelikli dediğimiz 3 bin konutu her yıl dönüştürmek istiyoruz. En az 50 bin konutu aynı anda başlatacağız, tüm Türkiye'de hem tarihsel hem riskli binaların dönüşümüne ilişkin süreci belediye başkanlarımızla yapmak istiyoruz."

Bakan Kurum sosyal konut talebine ilişkin olarak da belediye başkanları ile yakın iş birliği yapacaklarını dile getirdi.

Sıfır atık projesi zorunlu hale geliyor

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin 2023'e kadar tüm il ve ilçe belediyelerinde zorunlu hale getirileceğinin de altını çizdi.

Bu proje kapsamında 23 ayda 18 bin 750 kamu kurum kuruluşunda sıfır atık sistemine geçildiğini açıklayan Kurum, "2023 yılına kadar tüm belediyelerimizde sıfır atık sistemi zorunlu olacak ve bu sistemle birlikte çevremizi koruyacak gelecek nesillere emaneti aktaracak çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kurum yıllık 20 milyar lira tasarruf edilen Sıfır Atık Projesi ile 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlayacağını vurguladı.

Denizlerde de sıfır atık

Denizlerde de Sıfır Atık Mavi Projesi'nin başlatıldığını belirten Kurum, "Karada başlattığımız seferberliğin üç tarafı deniz olan ülkemizde göllerde ve akarsu kenarlarında atıkların toplanması için bu projeyi başlattık. Kirlilik oluşumunun önünü de geçmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"2023'te kişi başı yeşil alan hedefimiz 15 metrekare"

Kurum, kişi başına düşen yeşil miktarının şu anda 7-8 metrekare olduğunu aktararak, "2023 hedef iki kat 15 metrekare seviyelerine çıkarmak. Aynı zamanda millet bahçeleri projemiz var. 9 açılış gerçekleştirdik. 5'ini de önümüzdeki dönemde ve planladığımız 41 millet bahçesi projesi için de süreç devam ediyor. 81 ilde millet bahçelerimizi yapacaktık ama şu an ilçelerimize bile millet bahçesi yapma isteği var." şeklinde konuştu.

