1 Milyon 132 Bin 450 Liralık Orman Emvali Satıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan ihalede 2 bin 826 metreküp orman emvalinin tamamının satıldığı ihaleden 1 milyon 132 bin 450 TL gelir elde edildi.

İhalede toplam 2 bin 826 metreküp orman emvali satışa sunuldu, açık artırma sonucunda satışı gerçekleşen ürünlerin ortalama fiyatları, 2.sınıf kayın tomruk 655 TL, 3.sınıf kayın tomruk 428,07 TL, kayın kağıtlık odun 249 TL, 3.Sınıf göknar tomruk 429 TL, göknar kağıtlık odun 317 TL olarak gerçekleşti.

İhalede özellikle kayın emvallerine talep oldukça yüksekti, kayın emvallerini alabilmek için kıyasıya rekabet yaşandı ve emvaller yüksek fiyatlardan alıcı buldu,

Satışa çıkartılan 2 bin 826 metreküp orman emvalinin tamamının satıldığı ihaleden 1 milyon 132 bin 450 TL gelir elde edildi. - DÜZCE