1 Milyar Dolar İhracat Hedefli Mobilya Fuarı Başladı

600 firmanın bin marka ile yer aldığı, 40 bini yabancı olmak üzere en az 150 bin ziyaretçinin katılımı ve toplamda 1 milyar dolarlık ihracat anlaşmalarının yapılması beklenen 14. CNR İMOB kapılarını ziyaretçilerine açtı.

1 Milyar Dolar İhracat Hedefli Mobilya Fuarı Başladı

600 firmanın bin marka ile yer aldığı, 40 bini yabancı olmak üzere en az 150 bin ziyaretçinin katılımı ve toplamda 1 milyar dolarlık ihracat anlaşmalarının yapılması beklenen 14. CNR İMOB kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kaynak: Dunya.com

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