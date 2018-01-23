1 Milyar Dolar İhracat Hedefli Mobilya Fuarı Başladı
600 firmanın bin marka ile yer aldığı, 40 bini yabancı olmak üzere en az 150 bin ziyaretçinin katılımı ve toplamda 1 milyar dolarlık ihracat anlaşmalarının yapılması beklenen 14. CNR İMOB kapılarını ziyaretçilerine açtı.
600 firmanın bin marka ile yer aldığı, 40 bini yabancı olmak üzere en az 150 bin ziyaretçinin katılımı ve toplamda 1 milyar dolarlık ihracat anlaşmalarının yapılması beklenen 14. CNR İMOB kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Kaynak: Dunya.com