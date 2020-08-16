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"1 milyar dolar ihracat hedefine üreticilerimizle birlikte ulaşacağız"

Pandemi döneminde pek çok sektörde üretim ve ihracat rakamları gerilerken, Egeli yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatçıları 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde yüzde 17'lik artışla ihracatlarını 527 milyon dolara taşıdı.

16.08.2020 10:25 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:28

Pandemi döneminde pek çok sektörde üretim ve ihracat rakamları gerilerken, Egeli yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatçıları 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde yüzde 17'lik artışla ihracatlarını 527 milyon dolara taşıdı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, pandemi döneminde her türlü zorluğa rağmen üretime devam ederek, yaş meyve sebze ve mamulleri sektöründe ihracat rekoruna büyük katkı sağlayan üreticilere ve ihracatçı firmalara teşekkür turuna çıktı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Ödül ve Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sanford, yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri üretiminde önemli merkezler Torbalı ve Kiraz'da üreticileri ve ihracatçı firmaları ziyaret etti.

Taze meyve sebze ve meyve sebze mamullerinin Covid-19'a karşı panzehir görevi gördüğüne dikkat çeken Başkan Uçak, bu süreçte meyve sebze ve meyve sebze mamulleri üretimine devam eden üreticilerin her türlü takdiri hak ettiğini dile getirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve beraberindeki heyet ilk olarak, Kiraz ilçesinde turşu fabrikası ile ihracat gerçekleştiren firmayı ziyaret etti. Burada firmanın Genel Müdürü Selahattin Uludağ ile yaklaşan turşu sezonu hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Kiraz ilçesinin Çayağzı Köyünde turşuluk kornişon üretimi gerçekleştiren üretici Necati Yar'ın ekim alanı ziyaretine ise Kiraz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Özpınar da eşlik etti.

Torbalı ilçesinde bölgenin en önemli ihracatçı firmalarından birisi ziyaret edilerek Dış Ticaret Müdürü Duygu Erdoğan ile sektöre ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu. Daha sonra ise Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun'un da katılımı ile kuru domates ihracatçısı İlker Abacı ziyaret edildi ve yakın zamanda başlayacak kuru domates ihracat sezonuna ilişkin üretimin tüm süreçleri yerinde görüldü.

"Üye İlişkileri Timi kurduk"

Ege Bölgesinde üretici ve ihracatçı firmaları vakit elverdiğince ziyaret ettiklerini, sorunlarını bire bir dinlediklerini ve sorunlarının çözümü konusunda takipçi olduklarını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Göreve gelir gelmez bir ziraat mühendisi ve halkla ilişkiler uzmanından oluşan Üye İlişkileri Timini kurduk. Bu ekibimiz bütün üyelerimizi periyodik ziyaret ediyor, Üye İlişkileri Timimiz bu ziyaretleri Yönetim Kurulumuza sürekli rapor ediyor. Biz de üyelerimizin gündeme getirdiği konuların takipçisi oluyoruz" diye konuştu.

"1 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz"

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde yüzde 24,4'lük artışla 1 milyar 96 milyon dolardan 1 milyar 364 milyon dolara çıktığı bilgisini paylaşan Uçak, "Meyve sebze mamulleri ihracatımız ise yüzde 6'lık artışla 853 milyon dolardan, 902 milyon dolara yükseldi. 2020 yılında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak taze meyve sebze ihracatımız yüzde 44'lük artışla 121 milyon dolardan, 175 milyon dolara, meyve sebze mamulleri ihracatımız ise yüzde 7'lik artışla 329 milyon dolardan, 352 milyon dolara taşıdık. İhracatımız 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde 527 milyon dolara, son 1 yılda ise 966 milyon dolara yükseldi. 2020 yılı için belirlediğimiz 1 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. İhracatımızda sürdürülebilirliği sağlamak üretime devam etmekle ve üreticilerimizin memnuniyeti ile mümkün. Bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Torbalı, Ödemiş ve Kiraz havzasındaki taze meyve sebze üreticilerinin kornişon ve kuru domateste yeni sezona hazırlandıklarını anlatan Uçak izlenimlerini şöyle özetledi: "Bu ziyaretlerde turşuluk kornişon üreticilerinin ürünün yetişmesi için ne kadar büyük ve emek verdiklerini gördük, aynı zamanda ihracatçıların sezon öncesi beklentilerini dinleme fırsatı bulduk. İzmir, kornişon üretiminde en büyük ikinci şehir durumunda. Ödemiş ve Kiraz bölgesinde bulunan dünyanın en verimli ovalarından birinde ürünlerin pazara ulaşması için meşakkatli bir süreç var, üreticisinden ihracatçısına herkesi tebrik etmemiz gerekiyor. İzmir'in tarıma dayalı sanayinin gerçekleştiği en önemli ilçelerden biri olan Torbalı'da da Avrupa standartlarının çok üzerinde meyve sebze mamulleri üretimi gerçekleştiren ihracatçılarımızın olması hem bölgemiz hem ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Kuru domates tesisi ziyaretimizde adeta domatesin üretimden ihracata yolculuğuna tanık olduk ve çok etkilendik. Tüm üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı göstermiş oldukları üstün gayretten dolayı yürekten kutluyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA

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