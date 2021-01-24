1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma
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1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma

24.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 24.01.2021 09:53
1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma

MUŞ'ta bir hafta önce gittiği kent merkezinden karın yolları kapatması sebebiyle köyüne dönemeyen Bayram Arslan'ın babasıyla buluşması duygulandırdı.

MUŞ'ta bir hafta önce gittiği kent merkezinden karın yolları kapatması sebebiyle köyüne dönemeyen Bayram Arslan'ın babasıyla buluşması duygulandırdı.

Muş'a bağlı Alaniçi köyünde yaşayan Bayram Arslan, geçen hafta kent merkezine gitti. Muş'ta işlerini halleden ve köyüne dönüş için hazırlık yapan Bayram Arslan, yoğun kar ve tipinin yolları kapatması sebebiyle evine gidemedi. Bir hafta kent merkezinde kalan Arslan, il özel idaresi ekiplerinin köy yollarını açması sonucu minibüsle yola çıktı. Minibüsle Alaniçi köyüne varan Arslan, yoldan 250 metre uzaklıktaki evine gidebilmek için diz boyunu geçen karlı arazide yürüdü. Evinin penceresinde elinde poşetlerle gelen oğlunu gören Mahmut Arslan, dışarı çıkarak yürümeye başladı. Bir haftadır ayrı kaldığı oğluna doğru karlı arazide yürüyen baba sarılarak hasret giderdi. Babasının elini öpen Bayram Arslan, birlikte evinin yolunu tuttu.

Yaklaşık 250 metre bata çıka evine ulaşmak için yürüyen Bayram Arslan'ın babasıyla buluşma anı görenleri duygulandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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