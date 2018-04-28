1 Mayıs Tatili Turizmcilerin Yüzünü Güldürdü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 1 Mayıs öncesi turistik tesislerin doluluk oranını yüzde 90'lara ulaştı.

4 günlük tatili değerlendirmek isteyen tatilcilerin yoğun talebi ilçedeki turizmcileri de memnun etmiş görünüyor. Ayvalık'ta daha şimdiden otel ve pansiyonlarda alınan rezervasyonların yüzde 90'lara ulaştığı öğrenildi. Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinin Salı gününe rast gelmesine rağmen, bu tatili hafta sonu tatiliyle birleştirip, pazartesi günü için de izin alan tatilcilerin 4 günlük bir tatil imkanına kavuştuğunu hatırlattı. Ümit Özgültekin, "Bu durum Ayvalık ve Kuzey Ege'deki turistik ilçelerdeki rezervasyonları çok ciddi bir oranda yukarılara tırmandırmış durumda. Şu anda Ayvalık ve Edremit Körfezi'ndeki otellerde doluluk oranı yüzde 80 ila 90 oranlarına çıktı. 1 Mayıs tatilini Ayvalık ve çevresindeki ilçelerde geçirmek isteyen tatilciler eğer rezervasyonları şu anda yaptırmazlarsa, açıkta kalabilirler. Konaklayacak otel ve pansiyon bulamayabilirler. Çünkü bana göre 1 Mayıs'ta Ayvalık'ta doluluk oranı yüzde 100'lük seviyeye ulaşması sürpriz olmayacak" dedi.

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim, ilçedeki otel ve pansiyonlarda ciddi bir hareketlenme olduğunu savunarak, "1 Mayıs tatili nedeniyle şu anda aldığımız rezervasyonlar yüzde 80 ile 85 oranında bir doluluk oranını beraberinde getiriyor. Ama bu önümüzdeki günlerde de artacak bir ivme çiziyor. Bana göre ayvalık 1 Mayıs tatilinde de çok ciddi bir doluluk oranına ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Cunda Uygulama Oteli de 1 Mayıs tatilinden nasibini alan ilçedeki turistik tesislerden biri. Sorumlu Müdür Yardımcısı Abdülaziz Yük, 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinden Uygulama Oteli'nin de rezervasyon açısından payını aldığını söyledi. - BALIKESİR