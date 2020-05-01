1 Mayıs: Taksim'e yürümek isteyen DİSK temsilcileri gözaltına alındı
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1 Mayıs: Taksim'e yürümek isteyen DİSK temsilcileri gözaltına alındı

1 Mayıs: Taksim'e yürümek isteyen DİSK temsilcileri gözaltına alındı
01.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:50

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı ve Genel Sekreteri'nin de aralarında bulunduğu en az 25 kişinin DİSK Genel Merkezi önünde gözaltına alındığı bildirildi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı ve Genel Sekreteri'nin de aralarında bulunduğu en az 25 kişinin DİSK Genel Merkezi önünde gözaltına alındığı bildirildi.

DİSK'ten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çelenk bırakmak için Taksim'e yürümek isteyen Genel Başkan Arzu A. Çerkezoğlu ve 25 temsilcinin polis müdahalesine maruz kaldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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