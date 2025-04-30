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1 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi?

1 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi?
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurt genelinde kutlanacak. Resmi tatil günlerinde olduğu gibi, kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve bazı sağlık kurumları kapalı olacak. Bu durum birçok kurumun mesai düzeninde değişikliklere yol açacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm Türkiye'de kutlanacak. Resmi tatil ilan edilen bu gün nedeniyle kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Sağlık kurumlarının bir kısmı da hizmet veremeyecek. Bu durum, birçok kurumun mesai düzenini etkileyecek.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi.

1 MAYIS'TA NE OLDU?

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için başlattığı mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

1 MAYIS'TA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Üniversiteler de tıpkı okullar gibi 1 Mayıs'ta tatil olacak. Dersler 2 Mayıs'tan itibaren devam edecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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