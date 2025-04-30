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1 Mayıs'ta Trendyol Express çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta Trendyol Express çalışıyor mu?
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurt genelinde kutlanacak. Resmi tatil günlerinde olduğu gibi, kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve bazı sağlık kurumları kapalı olacak. Bu durum birçok kurumun mesai düzeninde değişikliklere yol açacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle tüm Türkiye genelinde kutlamalar yapılacak. Resmi tatillerde olduğu gibi, bu özel gün nedeniyle kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve bazı sağlık kurumları kapalı olacak. Bu durum, birçok kurumun mesai düzeninde değişikliklere neden olacak.

1 MAYIS'TA TRENDYOL EXPRESS ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Perşembe günü, resmi tatil kapsamında olduğundan dolayı kargo şirketleri bu özel günde hizmet vermeyecek. İşçi Bayramı'nda sevkiyat, gönderi kabulü ve dağıtım işlemleri büyük oranda durdurulacak. Ancak bazı firmaların özel durumlarına göre istisnai uygulamalar olabilir. Bu nedenle gönderi planlaması yapacak kişilerin öncesinde firmalarla iletişime geçmeleri öneriliyor.

1 Mayıs'ta Trendyol Express çalışıyor mu?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi.

1 MAYIS'TA NE OLDU?

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için başlattığı mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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