1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm Türkiye'de kutlanacak. Resmi tatil ilan edilen bu gün nedeniyle kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Sağlık kurumlarının bir kısmı da hizmet veremeyecek. Bu durum, birçok kurumun mesai düzenini etkileyecek. 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi.

1 MAYIS'TA NE OLDU?

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için başlattığı mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk'ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar ücret ödemeyecek.

İETT'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Değerli yolcularımızın dikkatine; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.? Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri hafta içi tarifesi ile çalışacaktır.? Bazı hatlarımızda oluşan istisnai durumlardan kaynaklı sefer tarifeleri ise şu şekildedir;

Avrupa Yakası'nda:

144H, 62H, 46KT, 25C, 38H, 36S, 151, 402, 403, 404, 300M, 303B, 300S, 36C, 336H, 59HS, 25Y, 42KT, 33M, 33, 98G, MK97, HT1 ve EL2 numaralı hatlarımız iş günü tarifesiyle hizmet verecektir.

Anadolu Yakası'nda:

8K, 13AB, 19FS, 13Y, 15YK ve 139T numaralı hatlarımız iş günü tarifesiyle,

11ÜS, 130A ve E-10 hatlarımız ise gece seferi kapsamında iş günü tarifesiyle hizmet verecektir.

KM13 ve UM73 numaralı hatlarımız ise Cumartesi sefer planında yer alan gece seferleri kapsamında hizmet vermeyecektir.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir. Yolcularımıza duyurulur.