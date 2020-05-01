1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasında onlar çalıştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasında onlar çalıştı

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasında onlar çalıştı
01.05.2020 11:39 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:42

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasında onlar çalıştıİZMİT'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklarda temizlik işçileri, yol yapımında çalışan işçiler çalışmalarını sürdürdü.

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasında onlar çalıştı

İZMİT'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklarda temizlik işçileri, yol yapımında çalışan işçiler çalışmalarını sürdürdü.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00'da başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmit kent merkezinde sabah erken saatlerinde sessizlik hakimdi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde temizlik işçileri ise sokak ve caddelerin temizliğini sürdürdü. Aynı zamanda Doğu Kışla mevkiinde dün kurulan pazar alanı bugün belediye personeli tarafından süpürüldükten sonra yıkanarak dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ayrıca, Orduevi mevkiinde bulunan Seka Park tüneli üzeri ulaşıma kapatılarak, asfalt yenileme çalışmalarında işçiler çalışma yaptı.

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasında onlar çalıştı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haberler
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor Haberler
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi Haberler
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili terörist, Diyarbakır'da yakalandı
Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili terörist, Diyarbakır'da yakalandı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak
İBB Meclisi 'Olağanüstü' toplanacak
İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,04'ten işlem görüyor
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,04'ten işlem görüyor
Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım
Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Eklem ağrıları dışında belirti yoktu, ateş ve öksürük hiç olmadı
Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Eklem ağrıları dışında belirti yoktu, ateş ve öksürük hiç olmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Demet Akalın Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Caner Erkin Bülent Uygun Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Futbolcu İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasında onlar çalıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 12:52:12. #1.15#
title