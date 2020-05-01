1 Mayıs'ta şoförler bu kez karantinadan tahliye edilenler için kontak çevirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1 Mayıs'ta şoförler bu kez karantinadan tahliye edilenler için kontak çevirdi

1 Mayıs'ta şoförler bu kez karantinadan tahliye edilenler için kontak çevirdi
01.05.2020 20:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:29

1 Mayıs'ta şoförler bu kez karantinadan tahliye edilenler için kontak çevirdi İngiltere'den gelip karantinaya alınanlar evlerine gönderildi Dünya'da korona virüsle (Covid-19) mücadele sürerken, 1 Mayıs İşçi Bayramında da çalışmak zorunda kalan şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan şoförler,...

1 Mayıs'ta şoförler bu kez karantinadan tahliye edilenler için kontak çevirdi

İngiltere'den gelip karantinaya alınanlar evlerine gönderildi

KIRIKKALE - Dünya'da korona virüsle (Covid-19) mücadele sürerken, 1 Mayıs İşçi Bayramında da çalışmak zorunda kalan şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan şoförler, bu kez karantina yurtlarında süresi tamamlanan vatandaşları evlerine götürmek için direksiyon başına geçti.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek Kırıkkale'deki karantina yurtlarında kalan 62 kişinin 14 günlük karantina süreleri tamamlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), ulaşımları sağlanan vatandaşlara ve şoförlere kumanya dağıtıldı. Kırıkkale Valiliğince de beşer litrelik bidonlar halinde turşu verildi. AFAD ekipleri, karantinadan çıkan vatandaşların eşyalarını taşıyarak yardımcı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlardan saat 17.00 itibariyle tahliye edilen vatandaşları memleketlerine ulaştırmak için direksiyon başına geçen şoförler, tüm işçilerin bayramını kutladı.

"Allah, Tayyip Erdoğan'a da uzun ömürler versin"

Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden şoför Fevzi Boyer, "Biz de bir emekçiyiz. Biz de şu an vefa borcumuzu veriyoruz. Karantinadaki vatandaşları evlerine götürüyoruz. Böyle bir gün için de kendimiz için tatil vermedik. Herkes elini taşın altına koyup çalışıyor. Biz de çalışmak istiyoruz. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Allah, Tayyip Erdoğan'a da uzun ömürler versin" dedi.

"Karantinadaki arkadaşları alıp götüreceğiz"

Sabit çalışmak zorunda olduklarını belirten şoför Emrah Güleşen, "Bizim dinlenme veya tatil gibi bir lüksümüz olmuyor. Şu anda karantina bölgesindeyiz, arkadaşları alıp götüreceğiz. Ailelerine teslime deceğiz Allah'ın izniyle. Sonra da tekrar dönüş yoluna geçeceğiz. Biz sabit çalışıyoruz. Bizim dinlenmemiz yok. 1 Mayıs'ta da çalışıyoruz. Bayramlarda da çalışıyoruz. Hiç de sıkıntı yapmıyoruz" diye konuştu.

"Çok şükür bitti, memleketimize dönüyoruz"

Karantinadan tahliye edilen Aslı Akkaş, "Karantina günlerimiz iyi geçti. Psikolojik açıdan bizi biraz zorladı ama gerçekten yok yoktu. Her şeyimiz vardı. Yan odalardakiler ile iyi vakit geçirdik. Bazen konserler verdik. Birimizin doğum günü oldu pastalar paylaştık. Hep merak ettim 902 numarada kaldığım odada kalan öğrenciler kimlerdi. Ben onlara selam söylüyorum Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdunda. Çok şükür bitti memleketimize dönüyoruz. Allah geride kalanlara sabırlar versin diyorum" şeklinde konuştu.

"Diğer ülkelere bakıyoruz bitmişler, hepsi kartondan"

Diğer ülkelerin Türkiye'den alacakları derslerin çok olduğunu belirten Faik Aktaş ise, "Her şey çok güzeldi Allah razı olsun devletimizden. Devletimizin bize vermiş olduğu değerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Yanımızda oldular destek oldular. Her şeyimiz çok güzeldi. Sınırsız internetimiz vardı. Yemeklerimiz her zaman ki gibi güzel geliyordu. Gurur duymak elde değil. Diğer ülkelere bakıyoruz bitmişler. Hepsi kartondan bir ülke. Türkiye'den alacakları dersler çok" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs'ta şoförler bu kez karantinadan tahliye edilenler için kontak çevirdi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek Haber
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haber
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haber
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş Haber
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı Haber
Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haber
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı
Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın
Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
Görenler şaşkına göndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı
Görenler şaşkına göndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Cezaevlerindeki görüşler ve nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi
Cezaevlerindeki görüşler ve nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Pınar Altuğ Burak Özçivit
Spor Arda Turan Lionel Messi Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İzmir 1 Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 1 Mayıs'ta şoförler bu kez karantinadan tahliye edilenler için kontak çevirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 22:07:54. #1.15#
title