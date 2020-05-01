1 Mayıs'ta şoförler bu kez karantinadan tahliye edilenler için kontak çevirdi
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1 Mayıs'ta şoförler bu kez karantinadan tahliye edilenler için kontak çevirdi

1 Mayıs'ta şoförler bu kez karantinadan tahliye edilenler için kontak çevirdi
01.05.2020 19:25 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:26

Dünyada korona virüsle (Covid-19) mücadele sürerken, 1 Mayıs İşçi Bayramında da çalışmak zorunda kalan şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan şoförler, bu kez karantina yurtlarında süresi tamamlanan vatandaşları evlerine götürmek için direksiyon başına geçti.

Dünyada korona virüsle (Covid-19) mücadele sürerken, 1 Mayıs İşçi Bayramında da çalışmak zorunda kalan şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan şoförler, bu kez karantina yurtlarında süresi tamamlanan vatandaşları evlerine götürmek için direksiyon başına geçti.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek Kırıkkale'deki karantina yurtlarında kalan 62 kişinin 14 günlük karantina süreleri tamamlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), ulaşımları sağlanan vatandaşlara ve şoförlere kumanya dağıtıldı. Kırıkkale Valiliğince de beşer litrelik bidonlar halinde turşu verildi. AFAD ekipleri, karantinadan çıkan vatandaşların eşyalarını taşıyarak yardımcı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlardan saat 17.00 itibariyle tahliye edilen vatandaşları memleketlerine ulaştırmak için direksiyon başına geçen şoförler, tüm işçilerin bayramını kutladı.

"Allah, Tayyip Erdoğan'a da uzun ömürler versin"

Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden şoför Fevzi Boyer, "Biz de bir emekçiyiz. Biz de şu an vefa borcumuzu veriyoruz. Karantinadaki vatandaşları evlerine götürüyoruz. Böyle bir gün için de kendimiz için tatil vermedik. Herkes elini taşın altına koyup çalışıyor. Biz de çalışmak istiyoruz. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Allah, Tayyip Erdoğan'a da uzun ömürler versin" dedi.

"Karantinadaki arkadaşları alıp götüreceğiz"

Sabit çalışmak zorunda olduklarını belirten şoför Emrah Güleşen, "Bizim dinlenme veya tatil gibi bir lüksümüz olmuyor. Şu anda karantina bölgesindeyiz, arkadaşları alıp götüreceğiz. Ailelerine teslime deceğiz Allah'ın izniyle. Sonra da tekrar dönüş yoluna geçeceğiz. Biz sabit çalışıyoruz. Bizim dinlenmemiz yok. 1 Mayıs'ta da çalışıyoruz. Bayramlarda da çalışıyoruz. Hiç de sıkıntı yapmıyoruz" diye konuştu.

"Çok şükür bitti, memleketimize dönüyoruz"

Karantinadan tahliye edilen Aslı Akkaş, "Karantina günlerimiz iyi geçti. Psikolojik açıdan bizi biraz zorladı ama gerçekten yok yoktu. Her şeyimiz vardı. Yan odalardakiler ile iyi vakit geçirdik. Bazen konserler verdik. Birimizin doğum günü oldu pastalar paylaştık. Hep merak ettim 902 numarada kaldığım odada kalan öğrenciler kimlerdi. Ben onlara selam söylüyorum Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdunda. Çok şükür bitti memleketimize dönüyoruz. Allah geride kalanlara sabırlar versin diyorum" şeklinde konuştu.

"Diğer ülkelere bakıyoruz bitmişler, hepsi kartondan"

Diğer ülkelerin Türkiye'den alacakları derslerin çok olduğunu belirten Faik Aktaş ise, "Her şey çok güzeldi Allah razı olsun devletimizden. Devletimizin bize vermiş olduğu değerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Yanımızda oldular destek oldular. Her şeyimiz çok güzeldi. Sınırsız internetimiz vardı. Yemeklerimiz her zaman ki gibi güzel geliyordu. Gurur duymak elde değil. Diğer ülkelere bakıyoruz bitmişler. Hepsi kartondan bir ülke. Türkiye'den alacakları dersler çok" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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