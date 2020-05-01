1 Mayıs'ta onlar çalıştı
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1 Mayıs'ta onlar çalıştı

1 Mayıs'ta onlar çalıştı
01.05.2020 11:39 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:39

İZMİT'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, temizlik ve yol yapım işçileri, çalışmaya devam etti.

İZMİT'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, temizlik ve yol yapım işçileri, çalışmaya devam etti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 ilden biri olan Kocaeli'de sessizlik hakim oldu. İzmit kent merkezinde ise temizlik işçileri sokak ve caddeleri temizlemeye devam etti. Doğu Kışla mevkisinde dün kurulan pazar alanı da bu sabah saatlerinde belediye ekiplerince süpürüldükten sonra yıkandı.Yol yapım işçileri ise Orduevi mevkisinde bulunan Seka Park Tüneli üzerini ulaşıma kapatarak asfalt yenileme çalışması yaptı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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