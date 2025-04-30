1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurt genelinde kutlanacak. Resmi tatil günlerinde olduğu gibi, kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve bazı sağlık kurumları kapalı olacak. Bu durum birçok kurumun mesai düzeninde değişikliklere yol açacak. 1 Mayıs'ta müzeler açık mı, kapalı mı?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi.

1 MAYIS'TA NE OLDU?

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için başlattığı mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

1 MAYIS'TA MÜZELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müzeler belirli günler hariç her gün ziyarete açıktır. Ayrıca, müze ve ören yerleri dini bayramların birinci günü saat 13.00'a kadar kapalıdır. Bu sebeple gitmeden önce ziyaret saatleri hakkında bilgi almak daha doğru olacaktır.

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