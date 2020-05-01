1 Mayıs'ta meydanlar boş kaldı
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1 Mayıs'ta meydanlar boş kaldı

1 Mayıs'ta meydanlar boş kaldı
01.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:55

1 Mayıs'ta meydanlar boş kaldı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde alınan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde meydanlar boş kaldı.

1 Mayıs'ta meydanlar boş kaldı

ANKARA - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde alınan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde meydanlar boş kaldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil korona virüs salgınının dünyaya yayılmasının ardından çeşitli tedbirler alındı. Bu kapsamda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapıldığı meydanlar boş kaldı.

Önceki yıllarda Ankara'daki kutlamaların yapıldığı Anadolu Meydanı, Kolej Meydanı, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Meydanı ve birçok meydanda sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla insanlar sokağa çıkamazken, polisler ve basın mensupları meydanlarda görevlerinin başındaydı.

Öte yandan, Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda görev yapan polis ekiplerinin meydanda bulunan kuşları beslemesi de yüzleri gülümsetti.

1 Mayıs'ta meydanlar boş kaldı

Kaynak: İHA

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