1 Mayıs'ta Marmaray açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurt genelinde kutlanacak. Resmi tatil günlerinde olduğu gibi, kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve bazı sağlık kurumları kapalı olacak. Bu durum birçok kurumun mesai düzeninde değişikliklere yol açacak. 1 Mayıs'ta Marmaray açık mı, kapalı mı?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi.

1 MAYIS'TA NE OLDU?

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için başlattığı mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

1 MAYIS'TA MARMARAY AÇIK MI, KAPALI MI?

İstanbul Valiliği 1 Mayıs tedbirleri kapsamında, yarın bazı metro, füniküler ve Marmaray durakları ve deniz hatlarının seferlere kapatılacağını açıkladı. Ayrıca şehir genelinde de çok sayıda yol trafiğe kapatılacak.

Tünel meydan- Karaköy füniküler hattı çalışmayacak. Tedbirler kapsamında İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayın seferleri durdurulacak. Önlemler kapsamında Marmaray Sirkeci istasyonu da çift taraflı seferlere kapatılacak. Deniz hatlarında 1 Mayıs'ta çift taraflı olarak yolcu ve araç taşınmayacak.

KAPALI OLACAK METRO İSTASYONLARI

Buna göre Yenikapı- Hacıosman metrosunun 7 durağı (Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro -tüm giriş ve çıkış noktaları dahil-) kapatılacak. Ayrıca Çağlayan. Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs durakları çift taraflı olarak sefere kapatılacak. 1 Mayıs'ta Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattının Gayrettepe Durağı da kapatılacak.

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının sefere durdurulması,

İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın sefere durdurulması,

Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının sefere durdurulması,

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, CibaliEminönü arasında yolcu taşınması,

T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınması,

Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması, (İşletmesi kurumunuza ait olmayan hatların ilgili kuruma bildirilerek Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi.)

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy İlçesi son durakta bulunan 4 Nolu çıkışın kapatılarak diğer çıkışların kullanılması.