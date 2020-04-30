1 Mayıs'ta marketler açık mı? 1 Mayıs Cuma günü marketler açık olacak mı? 1 Mayıs Cuma günü fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağının başladığı ilk gün olan 1 Mayıs Cuma günü marketlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs Cuma günü marketler açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 1 Mayıs'ta marketler açık mı? İşte merak edilen soruların yanıtları!

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 00.00'a kadar olan yasak konusunda vatandaşlar 1 Mayıs'ta marketler açık mı? 1 Mayıs Cuma günü marketler açık olacak mı sorularının yanıtlarını merak ediyor.

1 MAYIS CUMA MARKETLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

1 MAYIS CUMA GÜNÜ FIRINLAR AÇIK MI?

1.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacak.

01.05.2020 Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Sokağa çıkma yasağının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsıyor.

İşte 30 büyükşehir listesi; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van