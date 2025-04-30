1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle tüm Türkiye genelinde kutlamalar yapılacak. Resmi tatillerde olduğu gibi, bu özel gün nedeniyle kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve bazı sağlık kurumları kapalı olacak. Bu durum, birçok kurumun mesai düzeninde değişikliklere neden olacak. 1 Mayıs'ta maaş yatar mı?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi.

1 MAYIS'TA NE OLDU?

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için başlattığı mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

1 MAYIS'TA MAAŞ YATAR MI?

Özel sektörde maaşlar, şirketin aldığı kararlar doğrultusunda hesaplara yatırılır. Genellikle ödeme tarihinden bir önceki mesai gününde yatırılan maaşlar, bazı şirketlerde bir sonraki iş gününe de aktarılabilmektedir.

Dolayısıyla bu durumun şirket politikasına göre değişkenlik gösterdiği söylenebilir.