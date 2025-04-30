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1 Mayıs'ta kuaförler,güzellik salonları açık mı, berberler kapalı mı?

1 Mayıs'ta kuaförler,güzellik salonları açık mı, berberler kapalı mı?
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm Türkiye'de kutlanacak. Resmi tatil ilan edilen bu günde kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve bazı sağlık kurumları kapalı olacak. Bu durum, birçok kurumun mesai düzenini etkileyecek ve değişikliklere yol açacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurt genelinde kutlanacak. Resmi tatil günlerinde olduğu gibi, kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve bazı sağlık kurumları kapalı olacak. Bu durum birçok kurumun mesai düzeninde değişikliklere yol açacak.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi.

1 Mayıs'ta kuaförler,güzellik salonları açık mı, berberler kapalı mı?

1 MAYIS'TA NE OLDU?

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için başlattığı mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

1 Mayıs'ta kuaförler,güzellik salonları açık mı, berberler kapalı mı?

1 MAYIS'TA KUAFÖRLER AÇIK MI, BERBERLER KAPALI MI?

1 Mayıs resmi tatil resmi kurum ve kuruluşlar yarın kapalı. Ancak berber ve kuaförler özel kuruluşlar olduğu için tüm berber ve kuaförler kapalı olmayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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