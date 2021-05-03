1 Mayıs'ta gözaltına alınan 256 kişi serbest bırakıldı
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1 Mayıs'ta gözaltına alınan 256 kişi serbest bırakıldı

1 Mayıs'ta gözaltına alınan 256 kişi serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

İstanbul'da, "tam kapanma" tedbirlerine rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan toplam 256 kişiye 3 bin 469'ar lira ceza kesildi.

İstanbul'da, "tam kapanma" tedbirlerine rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan toplam 256 kişiye 3 bin 469'ar lira ceza kesildi.

1 Mayıs'ta Mecidiyeköy Meydanı, Dolmabahçe ve Barbaros Bulvarı başta olmak üzere Şişli, Beşiktaş ile Beyoğlu'nda bir araya gelerek ara sokaklardan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 256 kişinin işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 247'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i savcılık talimatıyla, 8'i ise sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada, gözaltına alınan şüphelilerden S.U.B'nin Kovid-19 karantinasında olması gerekirken gösterilere katılmak için dışarı çıktığı, 1 şüphelinin ise sağlık kontrolü sırasında yapılan Kovid-19 testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Umumi Hıfzıssıhhan Kanunu gereği, şüphelilerin her birine 3 bin 469'ar lira para cezası kesildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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