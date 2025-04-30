1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurt genelinde kutlanacak. Resmi tatil günlerinde olduğu gibi, kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve bazı sağlık kurumları kapalı olacak. Bu durum birçok kurumun mesai düzeninde değişikliklere yol açacak. 1 Mayıs'ta doktorlar çalışıyor mu?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi.

1 MAYIS'TA NE OLDU?

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için başlattığı mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

1 MAYIS'TA DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs'ta nöbetçi eczaneler açık olurken Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları kapalı olacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle kamu kurumlarının tamamı hizmet vermeyecek.