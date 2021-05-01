1 MAYIS'TA DA ÇALIŞTILAR
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1 MAYIS'TA DA ÇALIŞTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, bazı meslek gurubları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nda da çalıştı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, bazı meslek gurubları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nda da çalıştı.

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ikinci gününde İslahiye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. İlçede 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne rağmen İnşaat İşçileri, fırıncılar, tatlıcılar gibi birçok meslek grubundan vatandaşlar, çalışmaya devam etti.

İnşaat işçisi Musa Tatbak,"1 Mayıs Bayramı olduğunu sizden öğrendim. Ekmeğimiz ve çocuklarımız için çalışmak zorundayız. O nedenle bu günde çalışıyoruz" dedi.

1 MAYIS'TA DA ÇALIŞTILAR
1 MAYIS'TA DA ÇALIŞTILAR
1 MAYIS'TA DA ÇALIŞTILAR
1 MAYIS'TA DA ÇALIŞTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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