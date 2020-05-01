1 Mayıs'ta çalışan işçilere gül verdi

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda, İzmit'te çalışan belediye personelini ziyaret ederek, gül verdi.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda, İzmit'te çalışan belediye personelini ziyaret ederek, gül verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle İzmit'te çalışan belediye personelini ziyaret etti. Balamir Gündoğdu, Seka tünel üstünde ve İzmit Mehmet Ali Paşa Zincirlikuyu Caddesi'nde üst yapı çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı tebrik ederek, gül verdi.Büyükşehir Belediyesi'nin her koşulda vatandaş için çalıştığını ifade eden Genel Sekreter Gündoğdu, "1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle sahada çalışan işçilerimizi ziyaret ettik. Bugün 1 Mayıs işçi bayramı ama vatandaşlarımıza hizmet için personelimiz çalışıyor. Alın teri ve emeğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden işçilerimiz bayramını kutladık" dedi.

Kaynak: DHA