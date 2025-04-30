1 Mayıs'ta borsa açık mı kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle tüm Türkiye genelinde kutlamalar yapılacak. Resmi tatillerde olduğu gibi, bu özel gün nedeniyle kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve bazı sağlık kurumları kapalı olacak. Bu durum, birçok kurumun mesai düzeninde değişikliklere neden olacak.

1 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI KAPALI MI?

1 Mayıs 2024 Perşembe gününün İşçi Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle borsa çalışmayacak.



1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi.

1 MAYIS'TA NE OLDU?

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için başlattığı mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.