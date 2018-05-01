İstanbul'da 1 Mayıs Gerginliği: 84 Gösterici Gözaltına Alındı

İstanbul'da 1 Mayıs Gerginliği: 84 Gösterici Gözaltına Alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde toplam 84 gösterici gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde toplam 84 gösterici gözaltına alındı.

TAKSİM MEYDANI'NDA SIKI GÜVENLİK

1 Mayıs Emek ve Dayanışla Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin veriliyor. Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi'ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabiliyor.

TOPLAM 84 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde gözaltı sayısı İstanbul'da 84'e yükseldi.

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YORUMLAR (12)

  • WOSSSS:
    ne işçisi bunların hepsı yasa dısı orgut uyesı ortalık karıstırmak ıcın fırsat kolluyorlar ıscı bayramı dıyorlar ıscılerın cogu bugun gene calısıyor
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  • YAZDIM :
    Kahramanlarım elleriniz dert görmesin Yiğitlerr.....Benim Polisim bu pisliklere "ne yapacağını" bilir.......
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  • SİNAN:
    bunların işçilerle bir alakası yok sırf olay çıkarmak huzuru bozmak için oradalar Rabbım memleketimizdeki huzuru birliğimizi beraberliğimizi bozmaya çalışanları kahrı perişan eylesin ülkenin huzur ve güvenliği için çalışanları alın deri ile çalışanları yar ve yardımcısı olsun.
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  • BİYONİK MAL:
    Parti liderleri nutuk veridir meydanlar dolar taşar , serbest ce toplanıyor millet, birileri 1Mayıs yürüyüşüne teşebbüs ediyor ÖNLERİ kesilip engel olunuyor. 19 Mayıs, 30 Ağustos zafer bayramı engelleniyor! Sonrada Başbakan DEMOKRASİ var diye söz ediyor. Sıkı yönetimle ne demokrasi nede hürriyet olur .
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    GERÇEKLER: Her 1 mayısta pislik çıkarmak için çakallar ortada dolanırsa olacağı budur. insan gibi kutlamak isteyenler izin verilen yerlere gidiyor kutlamasını yapıyor. amacı kutlamak değil çakallık olanlarda böyle pislik yapıyor. ayrıca sıkı yönetimden normal vatandaş etkilenmiyor suçlu olan terörist ve yandaşları rahatsız oluyor.
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