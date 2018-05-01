İstanbul'da 1 Mayıs Gerginliği: 84 Gösterici Gözaltına Alındı

GERÇEKLER:

Her 1 mayısta pislik çıkarmak için çakallar ortada dolanırsa olacağı budur. insan gibi kutlamak isteyenler izin verilen yerlere gidiyor kutlamasını yapıyor. amacı kutlamak değil çakallık olanlarda böyle pislik yapıyor. ayrıca sıkı yönetimden normal vatandaş etkilenmiyor suçlu olan terörist ve yandaşları rahatsız oluyor.