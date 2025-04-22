Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs resmi tatil mi sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, resmi kaynaklardan açıklamaları takip ediyor. Özellikle kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve öğrenciler için 1 Mayıs günü çalışma ve eğitim durumu büyük önem taşıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi sorusuna yanıt netleşti mi? Resmi takvime göre 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın nasıl değerlendirileceği hakkında tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de her yıl 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanıyor ve resmi tatil olarak kabul ediliyor.

1 MAYIS'TA BANKALAR, NOTERLER AÇIK MI?

Bankalar, noterler ve kargo firmaları gibi hizmet kurumları da 1 Mayıs günü kapalı olacak. Resmi dairelerde işlem yapmak isteyen vatandaşların bu tarihi dikkate alması gerekiyor.

KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

Türkiye genelinde kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu 1 Mayıs günü tatil olacak.